Alerte! Le Sénégal en danger ( Par Mansour Faye)

Il est des moments où l’intérêt supérieur de la Nation nous commande de nous lever et de faire face.

Aujourd’hui, le danger que représente « SAS demi-dieu » pour la stabilité de notre pays ne peut plus être ignoré. Pour ma part, je ne me suis jamais fait d’illusions sur sa véritable nature politique.



Accédé au pouvoir par l’alchimie de mensonges, de manipulations et de violences, il a gouverné en voulant assurer sa propre ascension en organisant la stagnation des autres, voire en cherchant à les réduire au néant.



Plus inquiétant encore, dans sa position usurpée, la confrontation politique risque aujourd’hui de paralyser l’économie nationale, au détriment des préoccupations des Sénégalais.



Son ancien mentoré, et « ex doomi ndey » doit désormais prendre toutes ses responsabilités. La Constitution lui confère des prérogatives exclusives pour préserver les institutions, la stabilité nationale et l’intérêt général.



Il est temps de siffler la fin de la récréation, dans le strict respect de la Constitution et avant qu’il ne soit trop tard.



J’alerte et avertis mais cela ne suffit pas. Il faut que chaque sénégalais et chaque sénégalaise soit conscient du danger qui ne nous guette plus, mais qui est déjà à nos portes avec des conséquences incommensurables qui nous plongeraient dans une crise inédite. Et tout ceci pour satisfaire les desiderata d’un imposteur sans scrupule!



À bon entendeur, salut !





Mansour Faye