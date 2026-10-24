Approvisionnement en carburant : le ministère de l’Energie explique les perturbations et annonce un retour à la normale

Le ministère de l’Énergie et du Pétrole a réagi aux files d’attente observées vendredi 23 octobre 2026 devant certaines stations-service, confrontées à des perturbations dans leur approvisionnement en supercarburant et en gasoil. Dans un communiqué, il explique cette situation par les difficultés d’acheminement liées à la grève générale de trois jours, à laquelle ont participé les transporteurs d’hydrocarbures.



Le ministère tient toutefois à rassurer les populations sur la disponibilité des produits pétroliers. Selon ses services, les dépôts disposent de stocks suffisants de supercarburant et de gasoil.



« Les perturbations observées ne sont donc pas liées à un manque de carburant, mais à l’interruption des livraisons vers les stations », précise le communiqué.



Avec la fin de la grève ce vendredi 23 octobre, le ministère annonce la reprise des livraisons vers les stations-service concernées.



« Dans quelques heures, à compter du samedi 24 octobre 2026, les stations-service concernées seront réapprovisionnées et la distribution retrouvera son cours normal », assure-t-il.



Face à cette situation, le ministère de l’Énergie et du Pétrole invite les usagers à éviter les achats de précaution susceptibles de ralentir le retour à une distribution normale.



Conscient des désagréments occasionnés par ces perturbations, il remercie les populations pour leur compréhension et réaffirme sa volonté de rétablir rapidement un approvisionnement régulier dans les stations-service.