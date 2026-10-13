Assemblée nationale: Ousmane Sonko annonce des commissions d’enquête sur des dossiers brûlants

Le président de l’Assemblée nationale du Sénégal, Ousmane Sonko, a ouvert ce mardi 13 octobre la session ordinaire unique de l’année parlementaire 2026-2027. A cette occasion, il dit avoir été saisi par la majorité parlementaire Pastef (dont il est membre) pour la mise en place de commissions d’enquêtes parlementaires sur plusieurs sujets brûlants dont les affaires de l’Aser (Agence sénégalaise d'électrification rurale) et du projet gazier Kosmos, où de prétendues malversations financières ont été signalées.



«J'ai reçu du groupe parlementaire "Pastef Les Patriotes" les propositions de résolutions ci-après: proposition de résolution d'enquête sur les conditions d'attribution, de transfert et de retrait des blocs pétroliers et gaziers, notamment les affaires Petro-Tim, Cosmos et Woodside. Proposition de résolution d'enquête sur les implications de l'accord conclu en matière de santé entre le gouvernement du Sénégal et les États-Unis d'Amérique sur les données personnelles des Sénégalais», a dit Ousmane Sonko.



Par ailleurs, le leader du parti Pastef a aussi cité des propositions de résolution d'enquête sur «le programme décennal de lutte contre les inondations, sur les problèmes notés dans les projets financés par la Banque Santander, incluant les programmes d'acquisition d'équipements agricoles et de construction d'entrepôts Interma 2012 (pour un montant de 85 milliards), le projet d'appui sub-régional à la stratégie d'aménagement numérique (pour un montant de 50 milliards), et le projet d'électrification rurale AEE/EPC (pour un montant d'environ 91 milliards)».



Enfin, les dernières listes de résolutions d’enquêtes portent sur «les bases légales et les modalités de gestion des fonds spéciaux ou dits spéciaux de la primature, du Conseil économique, social et environnemental (CESE) sur la période 2012-2026».



Le bureau de l'Assemblée nationale «se réunira sans délai pour statuer sur la recevabilité» de ces propositions, a précisé Sonko, alors que des commissions d’enquêtes parlementaires son actuellement en cours sur plusieurs sujets dont le programme «Un étudiant, un ordinateur».