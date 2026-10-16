Assemblée nationale : Takku Wallu Sénégal se retire des six commissions d’enquête parlementaire

Le Groupe parlementaire Takku Wallu Sénégal a annoncé, vendredi 16 octobre 2026, son retrait définitif des six commissions d’enquête parlementaire récemment mises en place par l’Assemblée nationale.



Dans un communiqué, le groupe parlementaire explique cette décision par ce qu’il qualifie de dérives dans le déroulement des auditions. Il dénonce notamment un spectacle « affligeant et outrancier » auquel, selon lui, le peuple sénégalais assiste depuis le début des travaux.



Pour Takku Wallu Sénégal, ce qui devait être une procédure institutionnelle sérieuse et rigoureuse a été transformé en « un véritable cirque médiatique, guidé par la manipulation des masses ».



Le groupe parlementaire déplore également la « théâtralisation des auditions », qu’il estime préjudiciable à la clarification des faits. Il critique la transformation de l’Assemblée nationale en « un plateau de télévision transmettant des scènes de mauvais goût », estimant que cette situation porte atteinte à l’autorité, à la dignité et à la solennité de la fonction parlementaire.



Face à ce qu’il qualifie de « mascarade politicienne », Takku Wallu Sénégal affirme refuser de servir de caution à un « procès d’intention public ».



À travers ce retrait, le groupe parlementaire réitère son opposition à ce qu’il considère comme des « manœuvres de diversion » au détriment de l’intérêt général et de la respectabilité des institutions.



Takku Wallu Sénégal affirme enfin vouloir se consacrer pleinement aux préoccupations des populations sénégalaises.