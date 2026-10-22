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Assemblée nationale : l’examen du projet de LFR reporté à vendredi par la Commission des Finances



Assemblée nationale : l’examen du projet de LFR reporté à vendredi par la Commission des Finances
Initialement prévu ce jeudi, l’examen du projet de Loi de finances rectificative (LFR) 2026 a été reporté à demain, vendredi 22 octobre, à 9 heures, selon un communiqué de l’Institution.  

Ce report a été acté pour la poursuite des discussions et l’analyse de documents et justificatifs complémentaires demandés par les députés et transmis par le ministère de l'Économie et des Finances en raison de «désaccords persistants» sur certains points du texte.
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Charles KOSSONOU

Jeudi 22 Octobre 2026 - 15:21


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