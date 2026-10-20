Réseau social
Connectez-vous S'inscrire
PRESSAFRIK.COM , L'info dans toute sa diversité (Liberté - Professionnalisme - Crédibilité)
PRESSAFRIK.COM , L'info dans toute sa diversité (Liberté - Professionnalisme - Crédibilité)
Publicité

Assemblée nationale : la Commission des Finances examine, sous la menace d’un rejet, le projet de LFR

Au Sénégal, les députés de la Commission des Finances et du Contrôle budgétaire examine, ce mardi 20 octobre, le projet de Loi de finances rectificatives (LFR), alors que la veille, le leader de la majorité parlementaire (Pastef), Ousmane Sonko, a annoncé que son parti ne voterait pas la loi en l’état actuel des choses.



Assemblée nationale : la Commission des Finances examine, sous la menace d’un rejet, le projet de LFR
Le Pastef menace de rejeter le projet de Loi de Finances Rectificative à l'Assemblée nationale du Sénégal si le texte n'est pas profondément modifié. Son président, Ousmane Sonko, conteste vigoureusement la réduction drastique de près de 30 % des subventions aux produits pétroliers et à l'électricité, une mesure d'austérité budgétaire qui provoquerait une hausse insoutenable des prix pour la population.

«Pour le moment, nous ne rejetons rien, nous ne validons rien. Mais si c'est maintenu tel quel, nous rejetons (…) Ce qu'on nous demande de valider dans ce projet de loi de finances rectificative, c'est la suppression progressive, la baisse progressive, des subventions», a affirmé le leader de la majorité parlementaire, refusant d'imposer cette rigueur financière demandée par le FMI pour combler un déficit de 7,6 % du PIB, hérité de la dette dissimulée par l'ancien régime.

Pour débloquer la situation et éviter une crise institutionnelle, le Pastef exige par ailleurs un encadrement légal strict des fonds spéciaux de la Présidence de la République, comme l’une des conditions préalables avant l’adoption du texte. Ousmane Sonko a affirmé qu'aucun budget ne serait voté sans ces garanties de transparence, tout en se disant ouvert à un dialogue franc avec le gouvernement pour réajuster le projet de loi.

Pour rappel, le projet de LFR a  été transmis à l’Assemblée nationale le 18 septembre. La date de son examen en séance plénière n’est pas connue.
Autres articles

Dia Koussa

Mardi 20 Octobre 2026 - 11:36


div id="taboola-below-article-thumbnails">

Nouveau commentaire :
Facebook Twitter