Assemblée nationale : le programme des auditions de ce lundi 12 octobre 2026

Au Sénégal, les commissions d’enquête parlementaires reprennent leurs auditions ce lundi 12 octobre 2026 à l’Assemblée nationale. Trois commissions sont concernées, avec au total sept personnalités convoquées tout au long de la journée.



Pour la Commission d’enquête sur le programme "Un étudiant, un ordinateur", trois auditions sont prévues. De 10h30 à 12h00, M. Malick Sow, ancien Secrétaire général du ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation - MESRI (2017-2019). De 14h30 à 16h00, M. Fary Seye, Secrétaire général du MESRI depuis décembre 2019. Et de 16h30 à 18h00, M. Amadou Abdoul Sow, ancien Directeur général de l’Enseignement supérieur (2017-2024).



La Commission d’enquête sur les abandons de recettes et la gestion des exonérations fiscales auditionnera également trois responsables de l’administration fiscale. A 08h30, M. Jean Koné, Directeur général des Impôts et des Domaines (DGID) depuis janvier 2025. A 14h30, M. Makhaly Faye, Directeur des Grandes Entreprises (DGE) à la DGID depuis janvier 2025. Et à 16h30, M. Malick Diop, Chef de la Division du Recouvrement à la DGID.



Enfin, la Commission d’enquête parlementaire relative à l’utilisation, par le Gouvernement du Sénégal, de mécanismes financiers de type Total Return Swap (TRS) prévoit une audition. Elle entendra de 14h30 à 16h00, M. Alioune Diouf, Directeur des Marchés de Capitaux et Directeur de la Dette publique du 22 janvier 2025 au 17 juin 2026.