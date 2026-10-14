Assemblée nationale : les députés convoqués en plénière jeudi pour la ratification des Commissions permanentes

Au lendemain de l'ouverture de la session ordinaire unique 2026-2027, intervenue hier, mardi 13 octobre 2026, l'Assemblée nationale du Sénégal entre dans le vif du sujet. La XVe Législature a en effet enclenché ses premiers actes avec la convocation des parlementaires pour une séance plénière.



Dans une convocation signée du Président Ousmane Sonko et datée du 13 octobre 2026, les députés sont appelés à se réunir en séance plénière le jeudi 15 octobre 2026 à 10 heures précises, au siège de l'Institution.



L'ordre du jour porte sur un point unique : la ratification des listes des membres des Commissions permanentes. Cette étape institutionnelle, qui intervient systématiquement après l'ouverture de session, doit permettre de constituer les différents organes de travail de l'Assemblée et de lancer effectivement les travaux parlementaires pour l'année législative 2026-2027.