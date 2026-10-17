Audience : le Président Bassirou Diomaye Faye a reçu le ministre mauritanien de l’Énergie et du Pétrole

Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a reçu en audience, vendredi 16 octobre 2026, Mohamed Abdel Vetah, ministre de l’Énergie et du Pétrole de la République islamique de Mauritanie et ancien Haut-Commissaire de l’Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal (OMVS).



Selon une note de la Présidence du Sénégal, Mohamed Abdel Vetah a remercié les autorités sénégalaises pour l’accompagnement dont il a bénéficié durant près de quatre ans à la tête de l’OMVS, dont le siège est à Dakar. Dans ses nouvelles fonctions, il entend poursuivre cet engagement au service des populations du Sénégal et de la Mauritanie.



« Cette audience s’inscrit dans la politique de souveraineté énergétique que conduit le chef de l’État », indique la source. Du fleuve Sénégal, dont l’OMVS valorise l’eau et l’énergie, au gisement gazier Grand Tortue Ahmeyim que partagent les deux pays, Dakar et Nouakchott construisent ensemble une part décisive de leur avenir énergétique.



L’arrivée à la tête du ministère mauritanien de l’Énergie d’un acteur qui connaît intimement cette coopération ouvre de nouvelles perspectives à ce partenariat de bon voisinage.