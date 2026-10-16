Aviation militaire : L’EAA adopte la plateforme Skyzen pour sa maintenance aéronautique

L’École de l'Armée de l'Air sénégalaise (EAA), implantée à Thiès, vient de conclure un partenariat stratégique avec Skyzen, éditeur spécialisé dans les solutions de gestion de la navigabilité aéronautique.



Selon un communiqué publié par l'entreprise, cet accord prévoit le déploiement de sa plateforme collaborative afin d'assurer le suivi technique et la maintenance centralisée de l'ensemble de la flotte d'entraînement de l'établissement.



Cette modernisation des outils de gestion s'inscrit au cœur de la formation des 190 élèves-pilotes et techniciens de l'école. Grâce aux fonctionnalités automatisées de l’outil allant du suivi des consignes de navigabilité à la gestion des stocks de pièces détachées, l'EAA vise à optimiser la disponibilité de ses avions Diamond DA40, DA42 et Socata TB 30 Epsilon, ainsi que de ses hélicoptères Bell 505.



Soulignant l'importance d'une gestion rigoureuse pour des appareils soumis à des vols intensifs, Jean-Christophe Abrial, PDG de Skyzen, s'est félicité de cette collaboration : « Skyzen fournit à l’EAA un outil qui centralise ces informations et automatise les tâches répétitives, contribuant ainsi à la sécurité et à la disponibilité des appareils ».