Banque mondiale : Ajay Banga mise sur le secteur privé pour relever le défi de l’emploi



Les dirigeants mondiaux et ministres des Finances réunis pour la séance plénière des Assemblées annuelles 2026 à Bangkok ont assisté à une prise de parole du président du Groupe de la Banque mondiale, Ajay Banga. Dans son discours, il a dressé un diagnostic sans concession tout en traçant une feuille de route ambitieuse pour les cinq décennies à venir.

1,2 milliard de jeunes dans le marché du travail

Au cœur des préoccupations exprimées figure la transition démographique mondiale et l’urgence de l’emploi youth. « Au cours des 10 à 15 prochaines années, 1,2 milliard de jeunes arriveront sur un marché du travail qui ne devrait offrir qu’environ 400 millions d’emplois », a prévenu le patron de la Banque mondiale.



Selon lui, cette génération façonnera le siècle à venir. Les choix que nous ferons aujourd’hui aideront à déterminer comment faire.



Pour répondre à ce défi colossal, la Banque mondiale a engagé un plan de transformation profonde entamé il y a trois ans. Un tournant stratégique dont les résultats commencent à porter leurs fruits.

« Après trois années consacrées à la mise en œuvre rigoureuse et disciplinée d’un plan de travail visant à transformer l’institution, les premiers résultats commencent à se concrétiser et dépassent les attentes », s’est félicité Ajay Banga.



Dans cet ordre d’idées, le rendez-vous de 2026 à Bangkok marque la convergence des réformes engagées depuis trois ans : après la réforme institutionnelle en 2024 et le recentrage stratégique sur la création d’emplois en 2025, l’édition 2026 fait le bilan des réussites concrètes.



En effet, face aux « contraintes budgétaires des États, au surendettement des pays en développement, aux conflits armés et à la fragmentation géopolitique », le chef de la BM appelle à une « rupture doctrinale ».



« Il s’agit de s’éloigner d’une logique de développement axée principalement sur l’altruisme ou l’aide publique pour adopter un modèle pragmatique, fondé sur l’optimisation rigoureuse des ressources existantes ; la mobilisation massive des investissements (notamment privés) ; des partenariats basés sur des intérêts économiques mutuels et des résultats mesurables », a insisté M. Banga.



Pour le patron de la Banque mondiale, l’objectif est de faire avancer le développement et générer des emplois.



Le plan est adapté au pays, mais l'objectif est le même : faire avancer le développement, créer des emplois et donner de l'espoir et de la dignité aux jeunes. La prochaine phase est celle de l'exécution à grande échelle. Elle implique d'aller à la rencontre des clients du secteur privé, là où ils investissent et prennent leurs décisions.



S’exprimant depuis Bangkok (Thaïlande) lors de la séance plénière des Assemblées annuelles 2026 du Groupe de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international (FMI), Ajay Banga a dévoilé sa vision stratégique pour les 50 prochaines années. Le président de la Banque mondiale prône un changement de cap pragmatique : substituer à l’altruisme traditionnel un développement fondé sur des intérêts économiques communs, l’investissement privé et la création d’emplois.