Bénin-Niger: trois projets de coopération sur la table en vue d'une normalisation des relations

La réunion des experts nigériens et béninois, désignés pour solder la brouille diplomatique entre les deux pays et rouvrir la frontière commune fermée depuis 2023, s'est achevée dimanche 21 juin à Cotonou. Les travaux ont débouché sur la préparation de nouveaux accords de coopération qui devront être validés par les chefs d'État avant signature et mise en application. Selon un participant, c'est à l'issue de cette validation que la normalisation des relations, et notamment la réouverture de la frontière, pourra devenir effective.



Démarrés samedi 20 juin, les travaux des comités d'experts du Niger et du Bénin, qui se sont déroulés dans une ambiance conviviale, se sont achevés ce dimanche 21 juin en débouchant sur trois projets d'accords de coopération : un sur la défense, un autre sur la sécurité, et un dernier sur les conditions globales de réouverture de la frontière commune.



Les représentants des deux pays ont passé plus de temps sur les dossiers défense et sécurité, points majeurs de la brouille entre Niamey et Cotonou. Depuis le coup d'État militaire de juillet 2023 contre le président Mohamed Bazoum, le Niger accusait en effet le Bénin de vouloir le déstabiliser en accueillant des bases françaises. Lors de l'attaque de l'aéroport de Niamey, en janvier 2026, le Niger avait ainsi pointé du doigt le Bénin, la France et la Côte d'Ivoire.



« En choisissant le dialogue plutôt que la confrontation, nous avons créé de la valeur pour nos économies et de la sécurité pour nos populations », a déclaré à cette occasion le ministre d'État nigérien en charge de l'Intérieur et de la Sécurité, Mohamed Toumba, qui s'est félicité de cette marche vers la normalisation et la réconciliation entre le Niger et le Bénin. Une satisfaction qui ne l'a cependant pas empêché d'exiger une transparence totale sur les dispositifs étrangers stationnés à proximité de la frontière séparant les deux pays. Sur ce point, le Bénin a toujours affirmé qu'il n'abritait aucune base étrangère dans le nord de son territoire.



On ignore, en revanche, quelle mesure de confiance a été incluse dans cet accord pour rassurer les autorités nigériennes : rien n'a pour l'instant été divulgué, ni communiqué, ni fait l'objet d'une déclaration officielle.



Chaque groupe d'experts doit désormais rendre compte à sa hiérarchie. RFI a appris que les trois accords, une fois validés, seront signés à Niamey, à une date qui reste encore à déterminer. Selon les mêmes sources, la réouverture de la frontière suivra. « C'est une nouvelle ère qui s'ouvre », s'est encore réjoui le ministre nigérien de l'Intérieur, tandis que son homologue béninois à l'Intégration africaine a dit espérer que celle-ci fasse « renaître l'amour et les liens séculaires qui existent entre nos deux pays et leurs populations ».