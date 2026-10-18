Burkina Faso: le gouvernement réforme les programmes d'histoire-géographie pour «décoloniser» les manuels scolaires

Élèves et professeurs font connaissance avec une nouvelle façon d’apprendre et d’enseigner l’histoire, la géographie et l'instruction civique au Burkina Faso. Avec la rentrée scolaire qui a eu lieu au début du mois d'octobre, la junte au pouvoir à Ouagadougou a inauguré une refonte des programmes en vue de « décoloniser » les manuels scolaires.



Depuis la rentrée scolaire qui a eu lieu au début du mois d’octobre, élèves et professeurs des collèges et des lycées doivent composer avec un nouveau lexique en histoire et en géographie au Burkina Faso.



Objectif, selon le ministre de l’Éducation : « décoloniser » les manuels scolaires. Pour accompagner les professeurs dans ce changement de paradigme porté par la Révolution progressiste populaire du régime burkinabé, un manuel de 190 pages explicitant la nouvelle façon d'enseigner leur a été distribué.



En histoire, de nouveaux chapitres comme la création de la confédération des États du Sahel ou un autre intitulé « Prédation des ressources naturelles du Faso par l’Occident » font ainsi leur apparition dans les programmes, tandis qu'un certain nombre d’expressions doivent être corrigées : il convient ainsi désormais de parler d'« envahisseur » et non plus de « colonisateur », ou encore d'« espion » et non d'« explorateur ».



En géographie, les mots « problèmes » ou « faiblesses » doivent quant à eux être remplacés pendant les cours par les expressions « opportunités » ou « défis ».



Enfin « l'ethnie » devient un « groupe socio-culturel » et les expressions de « pays pauvre » ou « pays endetté » doivent être bannies du champ lexical des enseignants, recommande l’Éducation nationale burkinabé.