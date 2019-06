CAN 2019: Les compos probables du match entre l'Égypte et le Zimbabwe

C'est parti pour le show ! Pharaons et Guerriers seront opposés pour le match d'ouverture d'une CAN 2019 qui s'annonce très ouverte, l'équipe de Mohamed en étant l'une des favorites. Elle souhaitera commencer la compétition de la meilleure des manières avec une victoire devant son public, au stade international du Caire. Voici les compos probables d'Égypte-Zimbabwe.



Égypte : El Shenawy, Gaber, Elmohamady, Hegazy, Ashraf, Hamed, Elneny, Salah, Soliman, Trezeguet et Mohsen.



Zimbabwe : Chigova, Darikwa, Munetsi, Hadebe, Pfumbidzai, Mudimu, Phiri - Rusike, Billiat, Musona et Kadewere.



Stade : Le Caire



Heure : 22h (20h GMT)