CEDEAO : cinq nouveaux juges de la Cour de justice prêtent serment devant Bassirou Diomaye Faye

Le chef de l’Etat du Sénégal, Bassirou Diomaye Faye, président en exercice de la Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO), reçoit le serment des nouveaux juges de la Cour de justice de l’organisation communautaire, ce mardi à partir de 11 heures à Abuja, la capitale fédérale du Nigeria.



« Le président en exercice de la Conférence des chefs d’État et de gouvernement de la CEDEAO et président de la République du Sénégal, Son Excellence Bassirou Diomaye Faye, recevra le serment des nouveaux juges de la Cour de justice de la CEDEAO le mardi 6 octobre 2026, à 11 heures, au siège de la Commission de la CEDEAO », rapporte un communiqué parvenu à l’APS.



Le document émanant de la juridiction communautaire souligne que les nouveaux juges ont été nommés pour un mandat non renouvelable de quatre ans par la Conférence des chefs d’État et de gouvernement, lors de sa 69e session ordinaire tenue à Lungi (République de Sierra Leone), le 19 juillet 2026, conformément aux dispositions de l’Acte additionnel relatif à la Cour de justice de la CEDEAO.



L’article 3 de cet Acte stipule que la Cour est composée de cinq juges indépendants, choisis parmi des personnalités jouissant d’une haute moralité et ressortissantes des États membres, possédant les qualifications requises pour être nommées à des fonctions judiciaires au sein d’une Cour suprême ou d’une juridiction de rang équivalent, d’après l’APS.



Les membres peuvent également être des juges chevronnés aux compétences reconnues en droit international, notamment en droit communautaire ou en droit de l’intégration régionale, tout postulant à un poste de juge de la Cour de justice de la CEDEAO devant justifier d’une expérience professionnelle d’au moins vingt ans.



La Cour de justice de la CEDEAO fait ainsi savoir qu’en vertu de l’article 5 de l’Acte additionnel, chaque juge est tenu de prêter serment ou de faire une déclaration solennelle devant le président en exercice de la Conférence des chefs d’État et de gouvernement avant d’entrer en fonction.



Désiré Henri AIHOU (Bénin), Awa BAH (Gambie), Charlyne M. BRUMSKINE (Liberia), Henrietta Uzoamaka DIDIGU (Nigeria) et Yaouza OURO-SAMA (Togo) vont ainsi prêter serment au siège de la Commission de la CEDEAO, devant le président en exercice de la Conférence des chefs d’Etat et de gouvernement de la CEDEAO.