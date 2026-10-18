Canada: «Un désastre», des morts après un incendie sur une base militaire de l'ouest du pays

« Un incident grave » ayant provoqué un incendie sur la base militaire de Wainwright dans l'ouest du Canada a fait « des morts et des blessés », a annoncé, samedi 17 octobre au soir, le gouvernement canadien.



« Il y a eu à la fois des morts et des blessés à la suite d'un incident grave sur la base » de Wainwright, dans la province de l'Alberta, a déclaré, le 17 octobre au soir, le ministre de la Défense nationale, David McGuinty, lors d'un point de presse. Un médecin d'un hôpital de la ville d'Edmonton, à environ 200 km au nord-ouest de la base, a affirmé que les établissements de santé de Wainwright étaient «complètement submergés» par le nombre de patients nécessitant des soins.



« Il y a davantage de patients que quiconque ne souhaite en compter en ce moment », a déclaré Warren Thirsk à la radio-télévision publique CBC. « C'est un désastre qui ne survient qu'une fois tous les 15 à 25 ans ». Le ministre de la Défense n'a lui pas donné de précisions sur le nombre des victimes ou sur les circonstances de cet « incident », mais il a dit « ne pas se souvenir d'un incident de ce genre dans un passé récent ».



« La BFC Wainwright est l’une des bases de l’Armée canadienne les plus actives au pays », indique le journal La Presse. On y trouve le Centre canadien d’entraînement aux manœuvres, le Centre d’entraînement de la 3e Division du Canada ainsi qu'une une douzaine d’autres unités.



« Situation délicate »



« Nous aurons plus de choses à communiquer dans les heures et jours à venir » sur les circonstances, « c'est une situation délicate et en évolution », a-t-il encore ajouté. Le Premier ministre canadien, Mark Carney, avait indiqué plus tôt, dans un message sur son compte X, que cet « incident grave » avait « provoqué un incendie de grande ampleur » sur la base.



L'incendie a « franchi les limites de la base plus tôt dans la journée et a été activement pris en charge » par des pompiers venant de « multiples juridictions », a indiqué la municipalité de Wainwright sur les réseaux sociaux. « L'incendie est toujours surveillé de très près », a assuré de son côté le ministre de la Défense. Le district municipal de Wainwright a expliqué sur les réseaux sociaux que l'incendie s'était « propagé rapidement en raison de vents forts».



« Hommes et femmes courageux »



Puis, plus tard, il a précisé que l'incendie était « maîtrisé pour le moment », bien que les équipes de pompiers continueraient de surveiller la zone. Mark Carney a lui affirmé que le gouvernement travaillait en étroite collaboration avec les responsables de l'Alberta et les autorités locales. « Nos pensées accompagnent toutes les femmes et tous les hommes courageux touchés », a-t-il écrit sur X.



L'incendie a également perturbé le vote anticipé en vue de la consultation de lundi visant à décider de l'organisation, ou non, d'un futur référendum d'indépendance vis-à-vis du Canada de cette riche province pétrolière du pays. L'organisme de la province chargé de superviser la consultation électorale a indiqué que le bureau de vote anticipé de Wainwright avait été fermé.