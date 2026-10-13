«Ce n'est pas un tribunal» : Ousmane Sonko rappelle à l'ordre les députés sur les enquêtes parlementaires

Au Sénégal, la majorité parlementaire Pastef d’Ousmane Sonko a lancé des commissions d'enquête sur de présumées malversations dans plusieurs dossiers, dont celui relatif à «Un étudiant, un ordinateur». Des auditions diffusées en direct et dont des extraits, largement relayés sur les réseaux sociaux, ont exposé certains auditionnés à des attaques et à la vindicte populaire. Dans ce contexte, le président de l'Assemblée nationale, Ousmane Sonko, a fait une mise au point devant les députés, ce mardi 13 octobre, appelant à plus de sérieux dans l’exercice.



Le président de l'hémicycle a d’abord rappelé le cadre et les limites de l'exercice. «Une commission d'enquête n'est pas un tribunal. Elle ne condamne pas et ne se substitue pas à l'autorité judiciaire», a-t-il martelé, précisant que la loi lui donne seulement la possibilité, lorsqu'elle constate des faits susceptibles d'être qualifiés d'infractions pénales, de saisir le procureur de la République, voire d'adopter une résolution de mise en accusation. Pour lui, la mission est claire : «établir les faits et formuler des recommandations».



«L'Assemblée qui contrôle doit accepter d'être contrôlée»



Insistant sur la méthode, Ousmane Sonko a exigé «la rigueur, le respect des personnes entendues et la distinction entre les faits établis et les jugements politiques», y voyant «les conditions de (la) crédibilité» de l’Institution. Il a aussi rappelé la nécessité d'assurer le suivi des recommandations et d'en tirer, le cas échéant, les conséquences législatives.



Dans un autre registre, il a surtout voulu insister sur une exigence d'exemplarité: «L'Assemblée nationale qui contrôle doit accepter d'être contrôlée. Nous ne saurions demander aux autres ce que nous refuserions de nous appliquer à nous-mêmes».



Ousmane Sonko a aussi évoqué les réformes internes engagées depuis l'arrivée de la nouvelle majorité. «Nous avons mis un point d'honneur à réglementer un certain nombre de pratiques, jusqu'à la prise d'un arrêté encadrant les secours et les aides de l'Assemblée nationale», a-t-il souligné.



Le leader de la majorité a conclu en appelant à une utilisation saine des ressources publiques. «La transparence sur notre fonctionnement et sur l'utilisation des ressources mises à notre disposition : voilà ce que le peuple est en droit d'attendre», a-t-il soutenu.