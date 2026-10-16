Cedeao : la Cour de justice élit une nouvelle présidente et un vice-président

La Cour de justice de la Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (Cédéao) s’est dotée d’une nouvelle direction. À l’issue d’un vote organisé le 13 octobre 2026 par le nouveau collège de juges, la juge Charlyne M. Brumskine, du Liberia, et le juge Désiré Henri Aihou, du Bénin, ont été élus respectivement présidente et vice-président de l’institution judiciaire communautaire.
Cette élection marque le début d’un nouveau cycle de direction pour la Cour, après l’arrivée au terme du mandat du collège sortant.
Le nouveau bureau dirigera les affaires judiciaires et institutionnelles de la Cour pour les deux prochaines années de son mandat non renouvelable, qui s’achève en 2030. Les trois autres membres du collège sont la juge Awa Bah (Gambie), la juge Henrietta Uzoamaka Didigu (Nigeria) et le juge Yaouza Ouro-Sama (Togo).
Cette élection marque le début d’un nouveau cycle de direction pour la Cour, après l’arrivée au terme du mandat du collège sortant.
Le nouveau bureau dirigera les affaires judiciaires et institutionnelles de la Cour pour les deux prochaines années de son mandat non renouvelable, qui s’achève en 2030. Les trois autres membres du collège sont la juge Awa Bah (Gambie), la juge Henrietta Uzoamaka Didigu (Nigeria) et le juge Yaouza Ouro-Sama (Togo).
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