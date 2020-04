CentMilleEtudiantscontreC19: les universitaires invités à s'impliquer davantage dans la vie de la Nation

Dans ce contexte marqué par la pandémie du coronavirus, les étudiants sont évités à s'impliquer davantage dans la vie de la Nation, à promouvoir une citoyenneté active et à favoriser l’esprit d’engagement. Ceci à travers le programme 100mille étudiants contre le COVID-19 (#CentMilleEtudiantscontreC19) initié par les universités publiques du Sénégal et soutenu par la Banque Of Africa (BOA).



Ainsi, il s'agira d'"Initier une surveillance à base communautaire en se formant et se chargeant de : sensibiliser leur entourage à l’autosurveillance ; remonter des alertes vers les autorités sanitaires à travers les numéros vert, le personnel de santé des cases, postes, centres et hôpitaux (cf. les indications de la Région médicale). D'élargir les activités de sensibilisation et de prévention dans le cadre de la riposte contre la maladie, en : relayant la bonne information sur les réseaux sociaux, lutter contre les rumeurs et la désinformation et gérer l’ «infodémie» ; participant et promouvant le challenge « Reste à la maison ! »; à développer dans toutes les langues locales ; identifier les leaders communautaires locaux, influents et capables de réaliser une communication sur les risques au travers notamment des radios communautaires ; Partager des idées nouvelles, des expériences faites ailleurs, des pratiques plus adaptées au milieu à leur environnement culturel, social et sanitaire", peut-on lire dans un communiqué.



Considérés comme une source importante d’innovations, de créativité, un réservoir majeur d’idées qui pourront être traduites en actions pour juguler la programmation du Covid-19, les étudiants

au nombre de 145.000 en 2020, peuvent être d’excellents relais communautaires mobilisant de nombreux avantages.



Ils peuvent ainsi avoir " une présence dans tout le pays, dans tous les villages, communes, départements et une maîtrise des langues locales", informe la même source.