Cessions d’immeubles de l’État : Elimane Pouye, Yaya Abdoul Kane et Abdou Karim Fofana devant les députés ce jeudi

La Commission d’enquête parlementaire sur les opérations de cessions d’immeubles du patrimoine bâti de l’État débute ses auditions ce jeudi 8 octobre 2026. D’anciens responsables du régime de Macky Sall vont se succéder devant les députés pour s’expliquer sur la gestion du patrimoine bâti de l’État.



Trois anciens directeurs généraux sont attendus à l’Assemblée nationale. Le premier à être auditionné sera Elimane Pouye, ancien directeur général de la Société de Gestion et d’Exploitation du Patrimoine Bâti de l’État (SOGEPA SN), en poste de mai 2024 à septembre 2026. Il ouvrira les travaux de la journée, de 08h30 à 10h00.



Suivra Yaya Abdoul Kane, ancien directeur général de l’Agence de gestion du patrimoine Bâti de l’État (AGPBE), puis de la SOGEPA SN de 2019 à mai 2024. Il sera entendu de 14h30 à 16h00.



Enfin, Abdou Karim Fofana, ancien directeur général de l’AGPBE de 2015 à 2019, clôturera cette série d’auditions de 16h30 à 18h00.



Cette commission d’enquête fait partie des six commissions parlementaires créées par l’Assemblée nationale le 20 août 2026, portant notamment sur la gestion foncière, le patrimoine bâti de l’État, certains mécanismes financiers, les marchés publics, les licences de pêches et les exonérations fiscales.