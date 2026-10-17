Chine : six personnes condamnées à la prison après l’intoxication au plomb de 247 enfants dans une école maternelle

Un tribunal chinois a condamné, vendredi, six personnes à des peines de prison pour avoir servi des aliments contenant des substances toxiques et nocives dans une école maternelle du nord-ouest du pays, où 247 enfants avaient présenté des taux anormalement élevés de plomb dans le sang en 2025.



Le tribunal populaire intermédiaire de Lanzhou, dans la province du Gansu, a condamné Li Huifang, responsable de l’établissement, à la réclusion à perpétuité, selon l’agence de presse officielle chinoise Xinhua.



Li Huifang et Zhu Jinglin, directrice de l’école maternelle Heshi Peixin, située dans le district de Maiji, avaient ordonné et organisé l’ajout de substances toxiques aux aliments servis aux enfants et au personnel, afin de les rendre plus colorés et attrayants à des fins promotionnelles, selon la même source.



Le verdict prévoit également la privation à vie des droits politiques de Li Huifang ainsi que la confiscation de biens personnels d’une valeur de 500 000 yuans (environ 74 000 dollars).



Zhu Jinglin a, quant à elle, été condamnée à 15 ans de prison et à une amende de 300 000 yuans.

Quatre employés de cuisine, qui avaient exécuté les instructions, ont écopé de peines allant de six à huit ans de prison, assorties d’amendes.



Selon un rapport d’enquête publié par les autorités provinciales en juillet 2025, les pâtisseries contaminées avaient été servies chaque mois aux enfants et au personnel de l’établissement depuis mai 2024.



Sur les 251 enfants soumis à des analyses, 247 présentaient des concentrations anormalement élevées de plomb dans le sang.



Tous les enfants concernés ont bénéficié d’une prise en charge hospitalière ou d’un suivi nutritionnel à domicile.



Le 20 juillet 2025, la plupart d’entre eux avaient achevé leur première phase de traitement et quitté l’hôpital.