Coalition mondiale pour l’alimentation scolaire : le Sénégal réaffirme son engagement à Rome

Le Sénégal a pris part, ce mercredi 14 octobre 2026 à Rome, en Italie, à la 3ᵉ réunion ministérielle de la Coalition mondiale pour l’alimentation scolaire. Le ministère de l’Éducation nationale, représenté par son secrétaire général, Papa Malick Ndao, a participé à cette rencontre avec l’accompagnement du Programme alimentaire mondial (PAM).



Cette réunion internationale rassemble des représentants gouvernementaux et des partenaires engagés dans la promotion de l’alimentation scolaire. Elle constitue, selon un communiqué du ministère, un cadre de concertation, de partage d’expériences et de mobilisation des ressources pour garantir aux enfants une alimentation saine et nutritive à l’école.



Un budget passé de 1,5 à 4,6 milliards de FCFA



Lors du panel consacré au plaidoyer pour la mobilisation africaine et l’appropriation nationale, le Sénégal a présenté les efforts entrepris pour faire de l’alimentation scolaire un levier de réussite éducative, de protection sociale et de développement économique local.



« Cette ambition se traduit notamment par le renforcement de l’engagement financier de l’État, avec un budget consacré à l’alimentation scolaire passé de 1,5 milliard de FCFA en 2024 à 4,6 milliards de FCFA en 2025, ainsi que par la volonté de développer des cantines scolaires davantage approvisionnées par les productions agricoles locales », précise le communiqué.



Le ministère met également en avant la volonté des autorités de développer des cantines scolaires davantage approvisionnées en produits issus de l’agriculture locale. Cette orientation vise à renforcer les liens entre l’alimentation des élèves et les productions des territoires.



Le partenariat entre le ministère de l’Éducation nationale et le Programme alimentaire mondial occupe une place importante dans la mise en œuvre de cette politique.



En 2026, le PAM accompagne 279 écoles sur les 770 établissements primaires publics bénéficiant de programmes d’alimentation scolaire au Sénégal. Les efforts se poursuivent pour étendre cette couverture et améliorer durablement la qualité nutritionnelle des repas servis aux élèves.



À travers sa participation à cette rencontre, le Sénégal réaffirme sa volonté de renforcer la coopération entre les pays africains et de mobiliser davantage de ressources nationales en faveur de l’alimentation scolaire.