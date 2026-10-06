Code pétrolier : Abdourahmane Diouf appelle au respect des prérogatives de chaque pouvoir

Le ministre de l’Énergie et du Pétrole, Abdourahmane Diouf, a réagi à la décision du Conseil constitutionnel invalidant la loi portant modification de l’article 20 du Code pétrolier. Il a appelé au respect des prérogatives de chaque pouvoir dans le fonctionnement des institutions.



« Dans une démocratie, chacun a un rôle à jouer et chacun doit rester confiné dans son rôle, dans le respect des règles qui nous gouvernent tous », a déclaré le ministre, selon iRadio.



Abdourahmane Diouf a également réaffirmé son attachement à la transparence dans la gestion des ressources naturelles.