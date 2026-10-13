Communiqué du Conseil des ministres du mardi 13 octobre 2026

Le Conseil des Ministres s’est exceptionnellement tenu le mardi 13 octobre 2026, au Palais de la République, sous la présidence de Son Excellence Monsieur Bassirou Diomaye Diakhar FAYE, Président de la République.



AU TITRE DE LA COMMUNICATION DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE



Le Chef de l’Etat a fait une communication portant sur les points suivants :

Gestion préventive des inondations et redéfinition consensuelle de la politique d’assainissement



A l’entame de sa communication, le Président de la République s’est incliné devant la mémoire des personnes décédées, suite aux fortes pluies et intempéries relevées ces derniers jours dans plusieurs localités du pays. Il exprime sa compassion et la solidarité de la Nation aux personnes sinistrées et salue les interventions des services de l’Etat dans leur globalité et leur diversité. Il demande d’accentuer le déploiement de toutes les mesures et actions logistiques et sanitaires requises, en vue de libérer les infrastructures et les zones inondées et d’apporter assistance aux familles des victimes et aux populations impactées.



Il prescrit de procéder, sans délai, à un audit technique rapide des dysfonctionnements constatés dans la gouvernance des systèmes d’assainissement. Le Chef de l’Etat ordonne au Premier Ministre d’engager, avec les ministres, les structures et collectivités publiques et les partenaires concernés :

- l’actualisation des schémas directeurs d’assainissement des villes et communes ;

- la finalisation et la validation, avant la fin du mois de novembre 2026, de la Stratégie nationale de Protection civile et de Gestion des Risques de Catastrophes ;

- la relecture et la validation de la Stratégie nationale de Prévention et de Gestion des Inondations ;

- une réflexion sur la mise en place d’un Fonds national de l’Assainissement, alimenté par des ressources durables.



Enfin, il engage le Premier Ministre à superviser la réalisation des études et l’application des solutions proposées dans le cadre de la prévention des inondations et du repositionnement stratégique de l’assainissement dans les investissements publics.



Accélération de la mise en œuvre des programmes de développement territorial avec la délocalisation des célébrations de la fête nationale



Le Président de la République rappelle que la mise en œuvre de l’Agenda national de Transformation doit accorder une priorité spéciale à l’aménagement du territoire et au développement urbain durable, avec l’accélération de la réalisation d’infrastructures et d’équipements publics de qualité sur l’étendue du territoire national. A cet effet, il demande au Premier Ministre d’évaluer l’état d’exécution du PUDC, du PUMA, de PROMOVILLES et du PACASEN, ainsi que des décisions, recommandations et projets urgents issus du séminaire présidentiel avec les Gouverneurs de région du 12 février 2026.



En outre, il demande au Ministre de l’Intérieur et de la Sécurité publique de faire une communication en Conseil des Ministres sur le déploiement du Plan stratégique de modernisation de l’Administration territoriale. Il fait observer au Ministre chargé des Collectivités territoriales l’urgence d’accélérer les réformes consensuelles relatives à la décentralisation, en vue de renforcer la territorialisation des politiques publiques et le financement des collectivités territoriales.



Par ailleurs, le Chef de l’Etat annonce sa décision de délocaliser, en 2029, à Kaolack, la tenue de la prise d’armes et du Grand défilé marquant la fête nationale du 04 avril. Dans cette optique, il indique aux ministres concernés la nécessité de concevoir, sous la supervision et la coordination du Premier Ministre, un « Programme Spécial Indépendance » pour la Région de Kaolack, prenant en compte la réalisation d’infrastructures publiques prioritaires et la relance de l’économie locale. Il invite le Premier Ministre à rendre compte tous les trimestres, en Conseil des Ministres, de l’état d’avancement des projets et travaux validés pour la Région de Kaolack.



Phase finale des préparatifs des JOJ Dakar 2026



Rappelant que le Sénégal abrite du 31 octobre au 13 novembre 2026, les JOJ Dakar 2026, le Chef de l’Etat note que toutes les infrastructures liées à la compétition sont finalisées, réceptionnées et mises à disposition. Il demande au Gouvernement, au Comité d’organisation, aux maires impliqués, aux populations, notamment aux jeunes, d’accentuer la mobilisation de toutes les forces vives de la Nation, en vue d’assurer un accueil exceptionnel à nos hôtes ainsi que le bon déroulement des compétitions sur l’ensemble des sites concernés. Le Président de la République souligne l’impératif pour le Gouvernement, les services dédiés de l’Etat, les communes et les acteurs communautaires de déployer toutes les ressources requises en vue d’assurer en permanence la fluidité de la circulation routière, la sécurité, la salubrité et l’hygiène publique dans toutes les localités.



Enfin, il invite à déployer durant cette période un agenda d’activités majeures d’animation qui valorise le potentiel culturel, artisanal et économique du Sénégal.



Préparation de la session budgétaire



Après avoir souligné que la session ordinaire unique de l’Assemblée nationale s’ouvre le 13 octobre 2026, le Président de la République signale que, conformément à la loi organique relative aux lois de finances, le projet de loi de finances pour l’année 2027 a été déposé dans les délais sur le bureau de l’Assemblée nationale, accompagné du rapport définissant l’équilibre économique et financier.



Il demande au Gouvernement de prendre toutes les dispositions afin d’assurer un déroulement dans les meilleures conditions de cette session, notamment la séquence d’examen du projet de loi de finances rectificative 2026 et du projet de loi de finances pour l’année 2027. Pour le Chef de l’Etat, ces textes ouvrent une nouvelle ère de consolidation budgétaire, d’assainissement des finances publiques et de relance économique. Dans cette perspective, il instruit chaque membre du Gouvernement à assurer, avec pédagogie et responsabilité, une communication précise sur le bilan des activités, les projets et actions sectoriels réalisés et programmés, en cohérence avec l’Agenda national de Transformation.



Rentrée des classes et commémoration du 82e anniversaire du Massacre de Thiaroye



A l’occasion de la rentrée des classes, le Président de la République adresse un message d’encouragement et de soutien à l’ensemble des composantes de la communauté éducative. Il exhorte le Gouvernement et les acteurs de l’Ecole à poursuivre les efforts collectifs consentis afin d’assurer la stabilité sociale en milieu scolaire, ainsi que l’excellence et le rayonnement international du système éducatif national.



Par ailleurs, le Chef de l’Etat demande au Premier Ministre et au Ministre des Forces Armées de prendre toutes les dispositions idoines pour assurer le bon déroulement des cérémonies liées à la commémoration du Massacre de Thiaroye, le 1er décembre 2026.



Agenda du Président de la République, suivi de l’intégration, de la coopération et des partenariats



Le Président de la République informe le Conseil qu’il a pris part du 02 au 04 octobre 2026 en Egypte, en sa qualité de Président en exercice de la CEDEAO, à la réunion de coordination mi annuelle de l’Union Africaine. Il s’est ensuite rendu les 05 et 06 octobre 2026 à Abuja pour une visite de travail au siège de la Commission de la CEDEAO et l’installation des nouveaux juges de la Cour. Il annonce enfin qu’il présidera le 14 octobre 2026, la Conférence des Premières Dames d’Afrique.



AU TITRE DE LA COMMUNICATION DU PREMIER MINISTRE



Abordant le premier thème de sa communication, axé sur l’assistance aux sinistrés des inondations, le Premier Ministre a instruit les ministres concernés de veiller à la restauration rapide de bonnes conditions de vie et d’hygiène dans les zones touchées notamment à Dakar, à la fourniture de vivres et de matériels de première nécessité ainsi qu’au relogement provisoire des populations dans le besoin.



Le Premier Ministre a ensuite souligné l’urgence attachée à la mise en place du cadre de gouvernance de la Stratégie nationale de Gestion intégrée du Risque d’Inondation, en invitant le Ministre de l’Hydraulique et de l’Assainissement à lui soumettre, dans les plus brefs délais, un projet d’arrêté de mise en place d’un groupe de projets multisectoriel, chargé de l'opérationnalisation de cette stratégie.



Par ailleurs, le Premier Ministre a annoncé, conformément aux directives du Chef de l’Etat, la mise en place d’un comité chargé de proposer un plan de gouvernance de la gestion de crise sur les inondations. Il a également informé le Conseil de la tenue d’une réunion interministérielle, au début du mois de novembre 2026, consacrée à la mise en œuvre de l’évaluation de la situation de la sécurité alimentaire, au regard du profil déficitaire de l’hivernage dans certaines zones et des pertes de récoltes dues aux inondations dans d’autres zones du pays.



Abordant le second thème de sa communication, consacré à l’intensification de la lutte contre le cancer, en particulier les cancers affectant les femmes, le Premier Ministre a indiqué que le Plan national de lutte contre le cancer 2025-2029, fera l’objet d’une actualisation par le Ministre de la Santé et de l’Hygiène publique, en relation avec toutes les parties prenantes, au plus tard le 31 décembre 2026.



Le Premier Ministre a également pris note de la nécessité de sécuriser la disponibilité de médicaments contre les cancers et instruit le Ministre de la Famille, de l’Action sociale et des Solidarités de prendre les mesures idoines en vue de l’enrôlement et de la prise en charge des malades du cancer, dans le besoin, par l’Agence de la Couverture sanitaire universelle.



Il a clos sa communication en informant le Conseil des travaux de revue du dispositif de contrôle interne au sein des ministères, engagés par la Primature.



AU TITRE DES COMMUNICATIONS DES MINISTRES



Le Ministre de l’Hydraulique et de l’Assainissement a fait une communication sur la situation actualisée de la gestion des inondations au niveau national et le suivi du plan d’urgence de gestion des inondations dans la Région de Dakar.



Le Ministre chargé de l’Economie, du Plan et de la Coopération a fait une présentation sur la système intégré de modélisation économique et financière.



AU TITRE DES TEXTES LEGISLATIFS ET REGLEMENTAIRES



Le Conseil a examiné et adopté le projet de décret fixant les règles d’organisation et de fonctionnement de l’Université Amadou Mahtar Mbow (UAM).





Bacary SARR,

Ministre de la Communication et des Relations avec les Institutions,

Porte-Parole du Gouvernement