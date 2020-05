Coronavirus: l’Afrique du Sud poursuit la levée progressive de son confinement

Après 57 jours de confinement strict, c’est un semblant de normalité qui revient en Afrique du Sud. Dès le 1er juin, le couvre-feu va être levé, la plupart des commerces pourront rouvrir, la vente d'alcool sera autorisée et les écoles secondaires ouvriront leurs portes.



En revanche, les frontières resteront fermées, les rassemblements publics interdits et les restaurants, les bars et les salons de coiffure demeureront fermés, a prévenu le président Cyril Ramaphosa.



« Il s’agit d’ouvrir un peu plus l’économie », a précisé le chef de l’État, mais si la propagation de l’épidémie s’accélère, « nous devrons revenir à des mesures plus sévères », a-t-il mis en garde. La situation dans la province du Cap - qui concentre la moitié des infections au niveau national - est particulièrement inquiétante.



Critiques de l'opposition



Cette annonce arrive trop tard pour le principal parti d’opposition, l’Alliance démocratique (DA), qui déplore les dégâts sur l’économie du pays. Et elle est trop rapide pour le parti radical de gauche, les Combattants pour la liberté économique (EFF), qui s’inquiète du non-respect des mesures sanitaires par les employeurs. Ce dimanche d’ailleurs, une des plus grandes mines d’or du pays a dû être fermée après que 164 employés ont été testés positifs au Covid-19.



Selon les scientifiques, le pays devrait atteindre un pic de contamination entre août et septembre.