Corridor Dakar-Bamako: 22 camionneurs sénégalais essuyaient les tirs avec des présumés djihadistes

Des Sénégalais ont fait l'objet d'attaque par des présumés djihadistes dans l'Ouest du Mali, ont été attaqués le 28 septembre passé. Ils sont 22 camionneurs à avoir essuyé des tirs à l'arme lourde alors qu'ils faisaient la navette entre Dakar et Bamako.



5 victimes ont été dénombrés dans les rangs des Forces de l'ordre maliennes. Des victimes que la Rfm a interrogées, ont exprimé leur peur en affirmant que les djihadistes ont même laissé des cartouches de balles après en avoir criblé les camions sénégalais.



Finalement, ils sont tous sains et saufs. Aucun blessé physique n'a été déploré. Pour autant, plongés dans une situation de choc à cause des balles, ces 22 Sénégalais sont actuellement à Kati (Mali) pour leur suivi psychologique.