Côte d'Ivoire: en visite de travail, Al Aminou Lô invite la diaspora à porter l'Agenda Sénégal 2050

Le Premier ministre Ahmadou Al Aminou Mohamed Lô a rencontré la diaspora sénégalaise établie en Côte d'Ivoire, dans le cadre de la volonté du gouvernement de faire des Sénégalais de l'extérieur un acteur majeur de la transformation économique et sociale. Au cœur des échanges, le chef du gouvernement a appelé la communauté à "s'approprier" l'Agenda national de transformation Sénégal 2050, en insistant sur le logement social, le financement des femmes et des jeunes et l'accompagnement des entrepreneurs.



Pour soutenir l'entrepreneuriat, une enveloppe de 35 millions de francs CFA a été évoquée à travers des dispositifs comme la Délégation générale à l'Entrepreneuriat rapide des femmes et des jeunes (DER/FJ). Le Premier ministre a souligné l'existence d'un réseau d'environ 300 cadres sénégalais établis en Côte d'Ivoire et le projet de création d'une Maison du Sénégal, présentés comme des leviers pour "fédérer les compétences" et "mobiliser" les investisseurs au service du pays.



La rencontre s'est tenue en présence de l'Ambassadeur du Sénégal en Côte d'Ivoire, du Consul général et de plusieurs cadres, entrepreneurs, investisseurs et représentants d'organisations communautaires. Une démarche qui vise à "contribuer" concrètement à la mise en œuvre de l'Agenda 2050.