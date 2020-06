Covid_19Sn - 211 cas, 5 de plus en réanimation et 4 décès en 48 heures: mauvaise vue ou mauvaise foi des autorités ?

Ceux qui croient que l'épidémie de Covid-19 recule au Sénégal sont soit atteints d'une mauvaise vue, soit dune mauvaise foi. "La première se soigne. Quant à la seconde, elle se combat", pour reprendre le philosophe allemand Nietszche.



Le Sénégal compte à ce jour 23 patients atteints de Covid-19 dans ses services de réanimation. Un chiffre en hausse ces derniers jours. En effet, le nombre de cas graves est passé de 18 à 23 en seulement deux jours. Ce qui veut dire que cinq (5) malades ont été admis en réanimation lors des dernières 48 heures.



Il faut aussi remarquer qu'en deux jours, le Sénégal a enregistré 211 nouveaux cas (124 jeudi et 92 ce vendredi). Le Directeur du Centre des opérations d'urgence sanitaire (Cous), le Docteur Bousso alertait samedi dernier sur le danger de l'augmentation du nombre de cas. "Plus il y aura de cas, plus les cas graves augmenteront. Et s'il y a une vague de cas graves, nos structures sanitaires ne pourront pas faire face", disait-il en réagissant à la levée de l'interdiction du transport interurbain.



Et puisque l'augmentation des cas graves va relativement avec une augmentation du nombre de décès, le ministère de la Santé a également relaté quatre décès ces dernières 48 heures.



Au moins 524 cas communautaires dénombrés

Ces dernières 48 heures toujours, 35 cas issus de la transmission communautaire ont été dénombrés par les services du ministère de la Santé. Et au moins 30 d'entre ces cas dont on ne peut établir la chaîne de transmission sont signalés dans la région de Dakar, épicentre de l'épidémie au Sénégal. En attendant la "stratégie particulière du Comité national de gestion des épidémies", annoncée par le ministre Abdoulaye Diouf Sarr depuis près de 10 jours maintenant pour freiner la propagation du virus dans la capitale sénégalaise, le Sénégal compte au total pas moins de 524 cas communautaires. Autant répéter à tous que la bataille contre la propagation est perdue depuis longtemps et qu'il urge aujourd'hui plus qu'hier de protéger les personnes âgées et immunodéficientes.