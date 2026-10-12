"Crimes contre l’humanité" : la plainte visant Macky Sall franchit une nouvelle étape en France

En France, le dossier visant l’ex-président sénégalais Macky Sall est sur le point d'être instruit. C'est l'annonce faite ce lundi par l’avocat Juan Branco, qui a défendu Ousmane Sonko aux heures les plus chaudes des violentes répressions policières au Sénégal (2021 -2024), dans une déclaration publiée sur ses réseaux sociaux.



Le conseiller rapporteur de la Cour de cassation française vient de prendre position pour que la procédure pour crimes contre l'humanité le visant soit transmise à la chambre de l'instruction», a écrit Juan Branco, alors que Macky Sall est activement engagé dans la course au poste de Secrétaire général de l'ONU.



Pour Juan Branco, cette position du conseiller rapporteur constitue un tournant décisif : «Après trois ans d'obstruction délibérée de l'institution judiciaire française, sur instruction du chef de l'État, une nouvelle porte s'ouvre pour faire la lumière sur les faits de 2023». Tout en soutenant que l'instruction du dossier devient imminente, il estime que l’ouverture du dossier permettrait d'enquêter sur les «76 meurtres et plus de 200 actes de torture recensés par le Parquet de Dakar entre mars 2021 et avril 2024».



Par ailleurs, l’avocat insiste sur l'inaction de la justice sénégalaise. Malgré le fait que le Sénégal dispose de «certains des meilleurs juristes au monde», aucune enquête sérieuse n'aurait été menée sur ces faits, survenus «à l'instruction du palais présidentiel». Pour lui, cette absence de volonté de poursuites ouvre désormais la voie, par le principe de complémentarité, à l'admission de leur communication devant le bureau du Procureur de la Cour pénale internationale.



S'il rappelle enfin que Macky Sall est «présumé innocent», Juan Branco souligne que la qualification même de «crime contre l'humanité» retenue par le Procureur de Dakar rend «invraisemblable que sa responsabilité ne soit pas engagée", tout en prédisant que l’ex-président «ne deviendra pas secrétaire général de l'ONU».