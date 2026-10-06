Crise des inondations : Des pertes humaines déplorées et un possible report de la rentrée des classes

Un bilan tragique de cinq décès liés aux intempéries a été établi à Dakar et dans les régions de l'intérieur, tandis que la rentrée scolaire pourrait être reportée en raison des dégâts causés par les inondations. Face à cette situation de crise provoquée par des pluies d'une intensité exceptionnelle, le Premier ministre a annoncé la mobilisation de plus de 900 milliards de francs CFA pour financer les ouvrages de lutte contre les inondations et secourir les zones sinistrées.



Selon les informations d’iRadio, le ministre de l'Intérieur a fait cette annonce lors d'un déplacement de terrain à la zone de captage de Dakar, effectué aux côtés de ses collègues en charge de l'Hydraulique, de l'Assainissement et des Transports afin d'évaluer les perturbations majeures constatées sur les déplacements et le cadre de vie.



Lors de cette visite, le membre du gouvernement a exprimé la compassion des autorités envers les populations touchées par ces intempéries mortelles. « Mes premiers mots, c'est naturellement des mots de compassion et de condoléances aux familles des victimes qui ont perdu des proches durant ces... mourir sous la pluie. Mais c'est des accidents, ça arrive ici, ça arrive ailleurs, il faut l'accepter et prier », a déclaré Mouhamadou Mactar Cissé.



Tout en précisant les circonstances des drames enregistrés à travers le territoire, le ministre de l'Intérieur a apporté des éclaircissements sur le décompte officiel des dégâts humains. « Il n'y a pas encore de décompte des victimes, mais j'en ai... au moment où je vous parle, à l'intérieur, par rapport aux intempéries, il y en a cinq. Mais il y a d'autres victimes d'autres accidents, comme l'accident de Car, mais ce n'est pas lié aux intempéries. À Mbacké, c'est un effondrement qui n'a rien à voir avec les inondations. Mais pour le moment, pour Dakar, c'est lié aux fortes pluies », a soutenu le ministre de l'Intérieur.