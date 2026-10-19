Crise sociale au Sénégal : le PIT appelle les autorités à agir

Le Parti de l’Indépendance et du Travail (PIT-Sénégal) apporte son soutien aux travailleurs qui prévoient une grève générale de 72 heures les 21, 22 et 23 octobre 2026. Dans une déclaration rendue publique le 17 octobre, le parti appelle le président de la République à prendre la mesure de ses responsabilités face à la situation économique, politique et sociale du pays.



« À la lourde crise économique et politique que traverse le Sénégal est en train de s’ajouter une autre, tout aussi grave, sinon davantage : une crise sociale d’envergure », alerte le PIT-Sénégal.



Selon le parti, les « créateurs de richesses, les soldats de la santé et ceux de l’École, aux côtés de la quasi-totalité des autres travailleurs du pays, envisagent une action massive, une action d’ensemble, pour dire leur exaspération, leur mal-vivre et leur indignation face à un régime qui semble tourner résolument le dos aux attentes véritables des Sénégalaises et des Sénégalais ».



Le PIT-Sénégal dénonce également la manière dont les revendications syndicales sont prises en charge par les autorités. « Comment comprendre autrement la légèreté avec laquelle sont traitées les revendications légitimes des travailleurs, la politique du fait accompli érigée en mode de gouvernance, la cécité face aux souffrances de l’écrasante majorité de celles et ceux qui se lèvent tôt ? », interroge le parti.



Le PIT appelle à un dialogue avec les syndicats



Face à cette situation, la formation politique estime qu’il appartient aux autorités de prendre leurs responsabilités et d’engager des discussions avec les organisations syndicales.



« Les centrales syndicales et de nombreux syndicats de branche ont, pour leur part, pris la mesure des exigences de l’heure. Ils appellent le gouvernement à emprunter la seule voie qui vaille : celle d’une discussion franche autour de leurs plateformes revendicatives, afin d’aboutir à des solutions acceptables pour tous », indique le communiqué.



Le parti interpelle particulièrement le chef de l’État, l’invitant à « ne pas se tromper d’appréciation, à prendre le taureau par les cornes et à se donner le temps et les moyens d’engager des actions à la hauteur des enjeux ».



Pour le PIT-Sénégal, une telle démarche est nécessaire pour corriger les errements dans lesquels le pays est engagé depuis l'avènement des nouvelles autorités.



« C’est ainsi, et ainsi seulement, qu’il ramènera la sérénité, la confiance et la reprise du travail indispensables pour sortir le Sénégal de la profonde crise dans laquelle il s’enfonce », estime le parti.



En conclusion, le PIT-Sénégal dit apporter « son soutien clair, entier et franc aux travailleurs en lutte pour la satisfaction de leurs justes revendications ».