Crues au Sénégal : l’État mise sur le stockage des eaux pour protéger les activités agricoles

Face à la montée des eaux et aux risques de crues, l’État du Sénégal mise sur la régulation des écoulements et le stockage de l’eau dans certains ouvrages afin de préserver les activités agricoles. Le directeur des Bassins de rétention et des Lacs artificiels, Youssoupha Gaye, a assuré que des dispositions avaient été prises pour limiter les conséquences des inondations sur les producteurs.



Au micro d’iRadio, il a expliqué que plusieurs projets et programmes contribuaient à la réalisation d’ouvrages destinés à réguler les crues, notamment dans la zone de Kaffrine.



« La réalisation d’ouvrages avec becs de canard permet la régulation des crues. Nous sommes en train de le faire avec beaucoup de projets et de programmes, surtout au niveau de la zone de Kaffrine », a-t-il déclaré.



Youssoupha Gaye a également souligné que sa direction accompagnait celle de l’Agriculture dans la gestion des eaux de crue. Cette démarche consiste à stocker l’eau dans certains bassins et ouvrages pour permettre aux agriculteurs de poursuivre leurs activités et de compenser les pertes liées aux inondations le long des grands cours d’eau, notamment le fleuve Sénégal.