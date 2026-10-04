Culture à Kolda : le ministre Yancouba Diémé aux côtés des populations pour célébrer le "Grand Juju".

Le « Grand Juju » a mobilisé ce week-end les populations de Kolda autour d’un événement à la fois culturel et traditionnel. La cérémonie, organisée sous l’égide de la mairie, a enregistré la présence du ministre des Forces armées, Yancouba Diémé, venu représenter le parrain de la promotion, le président de la République Bassirou Diomaye Faye.



Prenant la parole devant les populations, le ministre a insisté sur la portée de cette tradition, qui, selon lui, dépasse largement le cadre d’un simple rite d’initiation. « L’initiation nous apprend à devenir un homme. Elle marque le passage de l’enfance à la responsabilité, de la dépendance à l’autonomie, le passage du moi au nous inclusif », a déclaré Yancouba Diémé.



Le ministre des Forces armées a particulièrement salué le choix d’organiser une cérémonie groupée réunissant les enfants issus de l’ensemble des quartiers de Kolda. Une démarche qui, à ses yeux, contribue au renforcement des liens sociaux et du vivre-ensemble. « Cette organisation groupée participe au renforcement du vivre-ensemble prôné par les plus hautes autorités du pays », a-t-il souligné.



Au-delà de la célébration, Yancouba Diémé s’est engagé à porter le plaidoyer en faveur de la modernisation du « Grand Juju ». Il a notamment évoqué la perspective d’une organisation de cette cérémonie en un seul lieu, dans un bâtiment dédié, afin de mieux préserver et valoriser cette pratique culturelle.



Le ministre a également proposé que cette initiative puisse être intégrée dans les programmes consacrés à la préservation du patrimoine culturel. Une manière, selon lui, de permettre au « Grand Juju » de conserver sa place dans la transmission des valeurs et de l’identité culturelle du Fouladou.