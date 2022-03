Cybercriminalité : Birane Dièye dévoile la stratégie des cybercriminels et appelle à la "prudence" (Entretien)

La montée de la cybercriminalité et les dangers qu’elle représente dans la société sénégalaise sont inquiétants. Et les victimes de cette pratique sont de plus en plus nombreuses. Face à ce constat, Birane Dièye a créé le site cybercriminalité au Sénégal 221, afin « d'assister, de sensibiliser et d'orienter» les victimes de cette nouvelle forme de délinquance. Dans un entretien accordé à PressAfrik, M. Dièye a dévoilé la stratégie des cybercriminels pour faire des victimes, avant de donner des conseils. Entretien à écouter !!

Maleye Mboup (stagiaire)

