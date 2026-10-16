Dakar : 297 pains et six vélos saisis lors d’une opération coup de poing de la Brigade d’hygiène

La Brigade départementale d’hygiène de Dakar intensifie ses opérations de contrôle sur le terrain dans le cadre de la lutte contre les pratiques commerciales non conformes et la vente de produits impropres à la consommation. Sous les directives du commandant Ibrahima Guèye, les agents ont mené une opération coup de poing ayant permis la saisie de 297 pains, ainsi que de six vélos utilisés dans des conditions de transport jugées inadéquates.



Selon une note du Service national de l’Hygiène, c’est au cours de cette opération que la Brigade a également rappelé les exigences réglementaires relatives au transport des denrées alimentaires. Pour le commandant Ibrahima Guèye, « les motos et les taxis ne sont pas adaptés au transport de certains produits alimentaires lorsque les conditions d’hygiène et de sécurité ne sont pas respectées ».



« Les contrevenants s’exposent à des sanctions financières et à l’immobilisation de leurs moyens de transport », a-t-il déclaré. Il a précisé que toute personne surprise en train de se livrer à ces pratiques s’expose à une amende comprise entre 9 000 et 18 000 FCFA. En outre, le moyen de transport utilisé peut être conduit à la fourrière, conformément aux mesures appliquées par les services compétents.



« Ces dispositions visent à renforcer le respect des règles d’hygiène et à protéger la santé des consommateurs », a souligné Ibrahima Guèye.



Par ailleurs, le commandant a appelé ses agents à redoubler de vigilance dans les marchés et les différents points de vente, notamment concernant les produits carnés provenant de la sous-région. L’objectif est de prévenir la commercialisation de viandes et d’autres denrées susceptibles de présenter des risques pour la santé publique.



Avec ses équipes, le commandant Guèye entend maintenir la pression sur le terrain afin de lutter contre la circulation des produits impropres à la consommation.



Enfin, la Brigade départementale d’hygiène de Dakar lance un appel à la responsabilité citoyenne. Les populations sont invitées à signaler toute pratique suspecte liée au transport, à la conservation ou à la vente de produits alimentaires non conformes.