Dakar Arena : deux ouvriers meurent dans un accident de travail à moins de deux semaines du début des JOJ

Deux ouvriers ont perdu la vie samedi 17 octobre 2026, vers 15 h, lors d’un accident de travail à Dakar Arena sis au 4ème arrondissement du pôle urbain de Diamniadio. Selon un communiqué de la Gendarmerie nationale publié le 19 octobre, les victimes intervenaient sur des travaux d’installation d’équipements d’éclairage pour le compte du Comité d'organisation des Jeux Olympiques de la Jeunesse (COJOJ).



Les deux travailleurs, un Sénégalais chargé de manipuler la nacelle et un ressortissant argentin chargé de réparer les projecteurs, se trouvaient sur l’engin lorsque celui-ci s’est renversé. Leur chute au sol a entraîné leur décès après évacuation.



Une enquête a été ouverte et confiée à la Section de recherches de Dakar afin de déterminer les circonstances de l’accident.



Pour rappel, les JOJ de Dakar 2026 se tiendront du 31 octobre au 13 novembre 2026, marquant le premier événement olympique sur le continent africain avec la participation attendue d'environ 2 700 athlètes de 206 délégations et près d'un million de spectateurs.



Les épreuves se dérouleront au sein de trois zones géographiques majeures englobant huit sites de compétition : le pôle de Dakar (stade Iba Mar Diop, Tour de l'Œuf, Corniche Ouest), le pôle de Diamniadio (stade Abdoulaye-Wade, Dakar Arena, Dakar Exhibition Center, centre équestre) et le pôle côtier de Saly (Saly Plage Ouest).

