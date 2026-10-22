Dakar : la Cour suprême ordonne la libération provisoire de Mamadou Gueye, ancien directeur des Domaines

Au Sénégal, la Cour suprême a ordonné ce jeudi 22 octobre la libération provisoire de Mamadou Guèye, ancien directeur des Domaines et maire de Djida Thiaroye Kao, selon les informations de la RFM. Si les conditions de cette décision judiciaire ne sont pas connues, il est poursuivi pour plusieurs chefs d'inculpation, notamment escroquerie sur les deniers publics, faux et usage de faux, et blanchiment de capitaux.



Pour rappel, son arrestation est liée à l'affaire portant sur l'assiette foncière du tribunal de Pikine-Guédiawaye. Un mandat d'amener avait été délivré à l'encontre de Mamadou Guèye, dernier directeur des Domaines sous la présidence de Macky Sall, qui se trouvait alors hors du pays.



À la suite d'un réquisitoire du procureur Saliou Dicko, chef du parquet de Pikine-Guédiawaye, le juge d'instruction Magatte Thiam avait délégué la Brigade de Recherches de Keur Massar pour procéder à l'interpellation. Mamadou Guèye avait été cueilli à son domicile dès son retour au Sénégal.