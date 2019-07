Dakar: un Commandant de la gendarmerie agressé par des trafiquants de drogue à Keur Mbaye Fall

Un Commandant de la gendarmerie nationale, a été agressé par des trafiquants de drogue à Keur Mbaye Fall (banlieue dakaroise) dans le département de Pikine. Les dealers ont pris la fuite, rapporte la Radio futurs médias (Rfm).



« Un procédure judiciaire est en cours. C’est pour éviter les extrapolations », a dit le Commandant à la Rfm, qui aurait été agressé par un gang de trafiquants et fumeurs de chanvre indien. Selon des témoins l’homme de tenu a été blessé à la bouche et à la tête par les malfrats.



Dans ce populeux quartier, les malfrats dictent leur loi. Les mis en causes sont activement recherchés par la Police et la Gendarmerie nationale.