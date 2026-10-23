Décès d’Abdoulaye Diop : Macky Sall salue la mémoire «d’un homme de devoir, un fonctionnaire modèle et dévoué»

Au Sénégal, Abdoulaye Diop, Contrôleur général de police à la retraite, est décédé dans la matinée du jeudi 22 octobre 2026 à l'hôpital Principal de Dakar, des suites d’une longue maladie. Dans ce contexte de deuil au sein de la police, l’ex-président Macky Sall (2012 – 2024) a salué la mémoire du défunt, qu’il considère comme «un homme de devoir et un fonctionnaire modèle», dans un message sur les réseaux sociaux.



«J’ai appris la triste nouvelle du décès du Contrôleur Général de Police Abdoulaye Diop, ancien Directeur de la sécurité publique. M. Diop était un homme de devoir, un fonctionnaire modèle et dévoué, au service de l’Etat et de la République. Je salue sa mémoire et adresse mes condoléances émues à sa famille et prie pour le repos de son âme», a écrit Macky Sall.



Pour rappel, Abdoulaye Diop, surnommé « Albourah », était une figure emblématique et hautement respectée du commandement opérationnel au Sénégal. Homme de terrain, il a marqué l'histoire de la Police nationale en occupant successivement les postes stratégiques de chef du Service régional de la Sécurité publique, de commissaire central de Dakar, puis de directeur de la Sécurité publique (DSP) sous le régime de Macky Sall. Il a par la suite Élevé au grade de Contrôleur général.