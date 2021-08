Décès de ABC : le président de la Guinée-Bissau rend hommage à un « grand frère »

Le président de la Guinée-Bissau, Umaro Sissoco Embaló a rendu hommage à un « grand frère », suite au décès de l’ex-médiateur de la République du Sénégal Me Alioune Badara Cissé.



« J’ai appris avec peine le décès de mon grand frère Me Alioune Badara Cissé, et ancien ministre des Affaires étrangères du Sénégal. Au nom du peuple de la Guinée-Bissau, je présente mes condoléances émues à sa famille, au Président Macky Sall et au peuple sénégalais. Aldjana Firdawsi », a prié Umaro Sissoco Embaló.



Alioune Badara Cissé, dont le mandat à la tête de la Médiature de la République, a pris fin début août, avait été nommé à la tête de cette institution en août 2015. Auparavant, il avait dirigé le ministère des Affaires étrangères pendant sept mois, après l’accession du président Macky Sall au pouvoir, en 2012.