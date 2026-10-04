Décès de Cheikh Hamidou Kane : «Avec lui s'éteint une voix majeure de notre littérature» (Ousmane Sonko)

Les hommages continuent d’affluer après le décès ce dimanche, à l’âge de 98 ans, du célèbre écrivain sénégalais Cheikh Hamidou Kane. Dans un message sur ses réseaux sociaux, Ousmane Sonko, président de l’Assemblée nationale, a soutenu qu’une «voix majeure» de la littérature s’est éteinte, priant pour le repos de son âme.



«Nous avons appris avec une profonde tristesse le rappel à Allah de l'écrivain et homme politique Cheikh Hamidou Kane, disparu à l'âge de 98 ans. Avec lui s'éteint une voix majeure de notre littérature et de notre pensée. À sa famille biologique, intellectuelle et politique, nous présentons nos sincères condoléances», a écrit Sonko.



Cheikh Hamidou Kane, né le 2 avril 1928 à Matam ( Sénégal), est un écrivain et haut fonctionnaire sénégalais de renom, célébré à travers l'Afrique et le monde francophone comme une figure littéraire monumentale.



Il est surtout connu pour son roman philosophique classique et semi-autobiographique L'Aventure ambiguë, publié en 1961, qui explore le profond dilemme spirituel et culturel auquel font face les Africains pris entre les valeurs spirituelles traditionnelles et le progrès matériel occidental.



La levée du corps aura lieu ce dimanche, à 16 h, à l'hôpital de Fann de Dakar, avant son inhumation au cimetière de Yoff.