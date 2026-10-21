Dialogue annuel Justice – société civile : Seydi Gassama salue «un cadre permanent» de concertation

La première journée du Dialogue annuel entre le ministère de la Justice et les organisations de la société civile s'est ouverte ce mercredi 21 octobre. À cette occasion, le président de la Coalition sénégalaise des défenseurs des droits humains (COSEDDH) et directeur exécutif d'Amnesty International Sénégal, Seydi Gassama, a d’abord salué la mise en place de ce cadre de concertation. Il a exprimé toute son «appréciation pour monsieur le ministre, de son écoute, qui, par arrêté du 1er octobre 2026, a institué un cadre permanent de dialogue annuel».



Seydi Gassama a aussi souligné que «cette journée donne un caractère institutionnel aux concertations» entre les services publics et les organisations de la société civile. Il a rappelé que le ministère de la Justice a «toujours associé les organisations des droits humains dans ses activités, notamment à travers la direction des droits humains et la direction de la promotion civile et gouvernementale», avec des «organisations des droits humains pleinement associées au programme de formation». Avant de remercier le ministre pour son implication dans «la réussite» de l'organisation de la 80e session de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples qui s'est tenue à Banjul, du 1er au 20 mai 2024.



Vers une stratégie nationale des droits humains



Le président de la COSEDDH a indiqué l'intérêt de la société civile à participer aux prochains chantiers du ministère. «Nous sommes donc très impatients de participer pleinement à la rédaction et à la mise en œuvre de la stratégie nationale des droits humains qui sera bientôt concertée», a-t-il déclaré, en présence de représentants des institutions en charge des droits humains et de la bonne gouvernance.