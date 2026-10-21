Dialogue annuel : Seydi Gassama plaide pour une loi spécifique pour les défenseurs de Droits humains

En marge de la première journée du Dialogue annuel entre le ministère de la Justice et la société civile, ce mercredi 21 octobre, le président de la Coalition sénégalaise des défenseurs des droits humains (COSEDDH), Seydi Gassama, a appelé les autorités à adopter une loi protégeant les acteurs de sa corporation.



S'adressant au ministre de la Justice, il a déclaré : «Je profite de cette tribune également pour vous demander de porter le projet de loi de protection des défenseurs des droits humains au Sénégal».



Il a par ailleurs rappelé que le modèle de cette loi a été accepté dans plusieurs pays et qu’en Côte d'Ivoire, au Burkina Faso, au Mali, la RDC, l'Afrique du Sud et d'autres ont déjà adopté des lois spécifiques concernant les défenseurs des droits.



Au Sénégal, a-t-il précisé, la COSEDDH a élaboré un avant-projet de loi de protection des défenseurs des droits. Ce texte a déjà été «remis solennellement» à Me Bamba Cissé, le prédécesseur du ministre Moussa Sarr, en charge de la Justice.