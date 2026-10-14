Diaobé-Kabendou : le maire interdit les ventes illégales de terrains et les transactions foncières frauduleuses

La gestion du foncier fait désormais l’objet d’une mesure de réglementation à Diaobé-Kabendou, dans le département de Vélingara(sud). Face aux nombreuses irrégularités relevées dans la vente de terrains à usage d’habitation et aux risques de dérives liés à la gestion foncière, le maire Bambo Guirassy a décidé de sévir à travers un arrêté municipal signé le 13 octobre 2026.



Par cette décision, l’édile entend rappeler que toute transaction foncière ou vente de terrain doit impérativement se conformer aux procédures légales et administratives en vigueur. L’objectif est de prévenir les pratiques frauduleuses et de mieux encadrer les opérations foncières dans cette collectivité territoriale du Fouladou.



Pour assurer l’application de cette mesure, l’arrêté municipal confie aux délégués de quartier et aux chefs de village la responsabilité de veiller au respect de l’interdiction. Ces relais communautaires sont également chargés de signaler aux autorités compétentes toute tentative de vente illicite ou toute transaction jugée irrégulière.



Autre disposition importante : le géomètre agréé désigné par la municipalité est désormais le seul habilité à effectuer les levés topographiques, l’identification et la délimitation des parcelles sur le territoire communal. Une disposition qui vise à mieux contrôler les opérations techniques liées au foncier et à limiter les risques de litiges entre acquéreurs et vendeurs.



L’arrêté municipal prévoit enfin des sanctions judiciaires contre les personnes reconnues coupables de fraude ou d’infraction à ses dispositions. Les contrevenants s’exposent ainsi à des poursuites devant les juridictions compétentes.