Direction technique nationale: Aliou Cissé encore promu

Le technicien des "lions " Aliou Cissé vient d’être désigné responsable de la division Élite de la Direction technique nationale (Dtn). Des pouvoirs de plus pour le sélectionneur national, après que la fédération l'a confirmé à son poste à la suite du Mondial Russie 2018.



Mayacine Mar le Directeur technique national explique dans Vox populi que ce département est de l’un des départements les plus importants. Il regroupe tous les sélectionneurs nationaux et tous les entraîneurs de Ligue 1 et Ligue 2, renseigne t-il. Et selon le patron des techniciens sénégalais, se rapprocher des entraîneurs, discuter avec eux sur beaucoup de problèmes comme des séances d’entraînement, de l’identité du football sénégalais, et sur des thèmes leur permettrront de progresser techniquement.