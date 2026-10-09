Dossiers ASER et Kosmos : Amadou Ba explique pourquoi l’Assemblée nationale ne peut pas ouvrir d’enquête

Face aux demandes de certains observateurs réclamant l’ouverture de commissions d’enquête parlementaire sur les dossiers de l’ASER et de Kosmos Energy, le député de Pastef, Amadou Ba, apporte des précisions. Selon lui, le dossier de l’ASER est entre les mains du Pool judiciaire financier (PJF), tandis que celui de Kosmos fait l’objet d’une instruction de l’Inspection générale d’État (IGE).



Dans une publication sur sa page Facebook, Amadou Ba affirme que les deux dossiers font déjà l’objet de procédures auprès d’organes compétents.



« Le dossier des 37 milliards de FCFA de l’ASER est entre les mains du Pool judiciaire financier (PJF) et les supposés 50 milliards de FCFA Kosmos sont instruits par l’IGE », a écrit le député de Pastef.



Le parlementaire estime que les députés ne peuvent pas ouvrir de commissions d’enquête sur des dossiers judiciaires, en raison des dispositions de la Constitution et du règlement intérieur de l’Assemblée nationale (RIAN).



« La Constitution et le Règlement intérieur de l’Assemblée nationale INTERDISENT FORMELLEMENT aux députés d’ouvrir des commissions d’enquête sur des dossiers judiciaires », a-t-il fait savoir.

Amadou Ba a également dénoncé ce qu’il considère comme des tentatives visant à discréditer le travail des députés.



« Le SYSTÈME a activé tous ses relais, de la petite société civile, aux faux neutres pour salir le travail des députés », a-t-il déclaré.



Enfin, le député de Pastef affirme que la dynamique de transparence est engagée et que le « peuple ne se laissera pas déposséder de son droit de savoir ».