Dr Ly de Cous: "entre le mois de juin et juillet, les cas ont pratiquement multiplié par neuf"

Le nouveau Directeur général du Centre des opérations d'urgence sanitaire (Cous), docteur Alioune Badara Ly, a informé qu'il y a une tendance haussière des cas de contamination après la fête de Tabaski. En effet, selon lui, "le nombre de cas, comparé le mois de juin au mois de juillet a été multiplié pratiquement par neuf", a informé le Dr Ly ce vendredi lors du point quotidien sur le coronavirus.



Poursuivant il indique que "toutes les régions ont enregistré une hausse durant la semaine qui a suivi la tabaski. Ceci est à souligner et montre la nécessité d’anticiper sur la prise charge des cas graves dans l’ensemble de nos régions. Et c’est ce qui justifie cette anticipation actuellement mise en a œuvre par le ministre de la Santé pour échanger avec l’ensemble des autorités administratives et médecins chef de région",



Pour ce qui est de l’évolution de la maladie entre Dakar et les autres régions juste avant la Tabaski, Dr Ly renseigne que le pays "avait le maximum de cas hebdomadaires cumulés." Et que pendant la semaine de la Tabaski, "une baisse, pour la première fois, du nombre de cas a été observée, après 9 semaines successives d'augmentation sur la courbe globale mais au niveau de Dakar en particulier", explique t-il.



Avant de préciser que cette baisse pendant la fête a pour raison "le mouvement de populations importantes qui a eu lieu entre Dakar et les régions intérieures durant la Tabaski".



Pour parler des cas graves d'aujourd’hui, le Directeur général du Centre des opérations d'urgence sanitaire (Cous) indique la situation est toujours alarmante.



"Nous continuons d’observer une hausse continue. Et pour donner un exemple, cette semaine déjà qui n’est pas encore terminée, nous sommes déjà à 63 cas en moyenne comparé à la semaine dernière où nous étions à 57. Si nous regardons le nombre de décès, dans les six semaines consécutives, nous avons atteint un pic de 99 décès la semaine dernière. Entre les deux semaines écoulées nous avons une augmentation de 68% du nombre de décès enregistré au niveau du pays".