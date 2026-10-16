Droits de l’homme : le Sénégal et l’ONU misent sur le dialogue et la coopération

En marge de la 89ᵉ session ordinaire de la Commission africaine des droits de l’homme et des peuples (CADHP), le ministre de la Justice, Garde des Sceaux, Me Moussa Sarr, a reçu M. Leonardo Simão, Représentant spécial du Secrétaire général des Nations unies pour l’Afrique de l’Ouest et le Sahel et chef du Bureau des Nations unies pour l’Afrique de l’Ouest et le Sahel (UNOWAS).



Selon une note d’information du ministère de la Justice, Leonardo Simão, dont le mandat couvre dix-sept pays, a plaidé pour le dialogue et l’accompagnement des États en matière de droits de l’homme. Il a salué la stabilité du Sénégal ainsi que son leadership dans ce domaine, qui pourrait inspirer d’autres pays africains.



Le Garde des Sceaux a partagé cette approche, en soulignant l’importance d’aider les pays à identifier leurs limites et à renforcer leurs mécanismes de protection et de défense des droits de l’homme.



La 89ᵉ session ordinaire de la CADHP s’est ouverte le 12 octobre 2026 à Dakar et se poursuit jusqu’au 21 octobre. Elle coïncide avec le 40ᵉ anniversaire de l’entrée en vigueur de la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples. Adoptée en 1981 à Nairobi, la Charte est entrée en vigueur le 21 octobre 1986, date célébrée depuis comme la Journée africaine des droits de l’homme. La session se clôturera ce jour-là.