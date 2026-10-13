Droits humains : l’AJS obtient le statut d’observateur auprès de la Commission africaine

L’Association des juristes sénégalaises (AJS) a obtenu le statut d’observateur auprès de la Commission africaine des droits de l’homme et des peuples (CADHP). Cette reconnaissance a été annoncée lors de la deuxième journée de la 89ᵉ session de la Commission, qui se déroule à Dakar du 12 au 21 octobre 2026.



Pour la présidente de l’AJS, Aminata Fall Niang, cette distinction vient récompenser plusieurs années d’engagement en faveur des droits humains, notamment ceux des femmes et des enfants.



« Cette reconnaissance prestigieuse vient consacrer des années d’engagement et de lutte au service des droits humains, particulièrement ceux des femmes et des enfants. Elle permettra à l’AJS de faire davantage entendre sa voix dans les espaces de décision et de dialogue, au Sénégal, à l’échelle continentale et sur la scène internationale », a-t-elle déclaré.



Selon Aminata Fall Niang, l’obtention de ce statut ouvre de nouvelles perspectives pour l’organisation. Elle devrait notamment permettre de renforcer ses actions de plaidoyer ainsi que ses initiatives en faveur de la protection et de la promotion des droits des femmes et des enfants.



La présidente de l’AJS a également adressé ses félicitations à toutes les personnes qui ont contribué à cette avancée. Elle a, par ailleurs, exprimé sa reconnaissance à son partenaire, Avocats sans frontières Canada (ASFC), pour son accompagnement tout au long du processus.



« Cette victoire est la nôtre, mais aussi une responsabilité supplémentaire : continuons, ensemble, à faire avancer les droits humains, la justice et l’égalité », a-t-elle conclu.