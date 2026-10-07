Election au Secrétariat général de l’ONU: nouveau revers pour Macky Sall au straw poll

C'est un nouveau revers pour Macky Sall dans la course au Secrétariat général de l'ONU. Selon les résultats du cinquième vote indicatif qui vient d'avoir lieu ce mercredi 7 octobre 2026, l'ancien président sénégalais a obtenu 5 encouragements, 10 découragements et 0 abstention. Un score en recul qui confirme son enlisement dans cette élection.



Ce résultat marque une dégradation par rapport au précédent straw poll où Macky Sall comptabilisait 9 découragements. Il passe désormais la barre symbolique des 10 découragements, dans une course où tout veto d'un membre permanent du Conseil de sécurité est éliminatoire. Ce revers intervient malgré le soutien diplomatique affiché de l'Etat du Sénégal et le lobbying actif du Président Bassirou Diomaye Faye, qui avait plaidé sa candidature à la tribune de l'Assemblée générale de l'ONU.



Le scrutin confirme cependant la domination de la costaricienne Rebeca Grynspan et creuse l'écart avec ses poursuivants. Selon les mêmes résultats, Grynspan arrive en tête avec 9 encouragements, 6 découragements et 0 abstention. Elle est suivie par l'Argentin Rafael Grossi avec 6 encouragements, 7 découragements et 2 abstentions, puis par l'Argentine Michelle Rodriguez avec 5 encouragements, 9 découragements et 1 abstention. L’Ougandais Olara Otunnu ferme la marche avec 3 encouragements, 12 découragements et 0 abstention.



Avec seulement 5 voix d'encouragement contre 10 de découragement, la candidature de Macky Sall apparaît plus que jamais fragilisée. Le Sénégalais reste dans le bas du tableau, loin du seuil nécessaire pour prétendre succéder à Antonio Guterres, alors que les tractations entre membres permanents entrent dans leur phase décisive.